VeryMobile ha lanciato la sua promo winback a meno di 7 euro al mese per riconquistare alcuni suoi ex clienti che ora si trovano con qualche altro operatore.

VeryMobile Promo winback: i dettagli

La promozione dedicata a chi ha ricevuto l'SMS, prevede 200 Giga di internet in 4G fino a 30 Mbps in download ed upload, minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti a soli 6,99 euro al mese. Nel canone mensile sono inclusi ben 3,9 Giga da utilizzare in roaming in tutt'Europa.

Come potete vedere, anche questa tariffa offre il raddoppio dei Giga per due mesi, al termine di questo periodo il bundle diventerà pari a 100GB.

Il messaggio che è stato recapitato dal virtuale di WINDTRE ha il seguente contenuto:

Passa a Very entro il 21/7: per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese. In più, per i primi 2 mesi, i Giga raddoppiano e diventano addirittura 200! Attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/promox2 o nei negozi Very

La promozione in questione non ha nessun costo aggiuntivo ed inoltre non possiede alcun vincolo contrattuale.

Costi ed altro

Very 6,99 è disponibile in portabilità per tutti i clienti che hanno ricevuto l'SMS di rientro in VeryMobile senza costi di attivazione. La tariffa è attivabile fino al 21 Luglio 2021, sia online che nei negozi aderenti.

