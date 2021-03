VeryMobile, operatore virtuale del gruppo WINDTRE, ha prorogato la su promo Cashback fino al 21 Marzo 2021. Questa decisione è stata presa anche visti i disservizi che hanno impattato i sistemi Very e WINDTRE, di cui vi abbiamo parlato qui.

VeryMobile: promo Cashback

L’iniziativa del mese gratuito doveva essere un’esclusiva per la Festa della Donna ma a causa di alcune problematiche tecniche molti clienti non hanno potuto acquistare la propria SIM dal sito di Very.

La promo Cashback è esercitabile solo se si richiede la portabilità da specifici operatori virtuali, non è quindi disponibile se si richiede una nuova numerazione.

Le due promozioni, che vedremo di seguito, sono attivabili per chi proviene da Fastweb, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali ed altri MVNO.

VeryMobile offre la promo Cashback per queste due offerte:

Very 4,99 , gode di un bundle di minuti e SMS illimitati e 30GB di internet in 4G a soli 4,99 euro al mese . Con questa offerta sono disponibili 2,80GB in roaming .

, gode di un bundle di minuti e SMS illimitati e di internet in a soli . Con questa offerta sono disponibili in . Very 6,99, offre, invece, minuti e SMS sempre senza limiti e 100 Giga di traffico dati in 4G a 6,99€ mensili. Per quanto concerne il traffico in Europa, sono 3,90 i Giga da utilizzare in roaming.

Costi ed altro

Il costo di attivazione ammonta a 5 euro. Il corrispettivo iniziale varia a seconda del canone mensile della tariffa scelta. Nello specifico, la promo Very 4,99 prevede un costo una tantum di 9,99 euro, mentre, per la Very 6,99, è necessario versare 11,99 euro. Le promozioni con l’attivazione online prevedono la spedizione gratuita della SIM al proprio domicilio.

