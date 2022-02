VeryMobile: ora con 5€ GRATIS anche in winback

VeryMobile propone in queste ore la sua promozione con 220 Giga in versione winback ad un prezzo davvero SHOCK e con 5€ GRATIS! Stiamo parlando di meno di 10 euro al mese.

VeryMobile winback: i dettagli

La promozione disponibile solo per alcuni clienti che hanno ricevuto l'SMS di rientro in Very offre 220 Giga di traffico internet in 4G con velocità bloccata a 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e SMS sempre illimitati e verso tutti. Tutto questo a 9,99 euro al mesee con 5 euro di ricarica OMAGGIO. Inoltre, ci sono anche ben 6,6 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming in tutt'Europa. Il messaggio che il virtuale di WINDTRE sta inviando ai suoi ex clienti è il seguente:

Passa a Very entro il 21/2 con la nostra offerta più GIGAntesca di sempre! 220 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese. In più 5 euro di ricarica omaggio, attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/promo5e o nei negozi Very.

La promozione in questione è valida, alle stesse condizioni, anche per chi proviene da alcuni MVNO e non ha ricevuto il messaggio.

Costi ed altro

Questa particolare promozione è attivabile sia online sia nei negozi fisici autorizzati alla vendita di Very Mobile.