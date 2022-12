Very Xmas: 200GB a meno di 7 euro al mese

Very Mobile ha lanciato per il periodo natalizio la sua promo esclusiva denominata Very Xmas che offre 100 Giga aggiuntivi alla propria offerta a partire da 7 euro al mese. La tariffa che vedremo oggi in pratica dispone di ben 200 Giga di internet.

Very Xmas: Tanti Giga a Natale!

L’offerta telefonica valida fino al 9 Gennaio 2023 offre 200 Giga (100 per un mese) in LTE sulla rete WINDTRE con velocità massima stanziata a 30 Mbps in download ed in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi operatore italiano. Il tutto per soli 6,99 euro ogni mese, SENZA VINCOLI.

La tariffa nello specifico è attivabile senza costi di attivazione da tutti coloro i quali passano da specifici gestori MVNO come 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU. Per chi richiede un nuovo numero è previsto un contributo iniziale pari a 1,99€.

Inoltre, l’offerta comprende ogni mese anche 6,4 Giga di internet in roaming oltre ad i servizi RingMe, Ti ho cercato ed alla navigazione in modalità hotspot.

Costi ed altro

La promo che abbiamo visto sinora per chi passa da altro gestore non prevede alcun costo di attivazione e non ha alcun vincolo contrattuale. Inoltre, i 100 Giga aggiuntivi sono disponibili per tutte le offerte presenti a listino, anche per chi intende attivare una nuova numerazione. L’iniziativa è valida fino al 9 Gennaio 2023, salvo eventuali proroghe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.