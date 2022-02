Smartphone ricondizionati: inizia la vendita con Very mobile

Very grazie alla partnership sancita con refurbed offre la possibilità ai suoi clienti di acquistare degli smartphone rigenerati, anche a rate, con un gradito omaggio.

L'iniziativa è davvero conveniente sia per chi è già cliente Very Mobile, sia per chi intende passare all'operatore virtuale di WINDTRE oppure attivare una nuova SIM.

Questo perché oltre allo smartphone rigenerato, Very regalerà anche una cover Caseable fatta con materiali ecosostenibili. La custodia che si riceverà in omaggio ha un valore commerciale di 34,9o euro. Questo omaggio è riservato solo ai clienti Very.

Acquistare uno smartphone rigenerato è sicuramente una scelta consapevole anche perché il partner refurbed per ogni device acquistato pianta un albero.

Inoltre, i telefoni rigenerati hanno uno sconto del 40% rispetto ad uno smartphone nuovo e molte volte sono esteticamente pari al nuovo.

Se volete dare un occhio ai device disponibili con Very potete cliccare su questo link nella sezione Smartphone.

Il second brand di WINDTRE è da sempre attenta all'ambiente. Il virtuale è stato uno dei primi a rendere disponibili le eSIM che praticamente hanno impatto zero sull'ambiente. Inoltre, Very offre da tempo delle SIM fisiche al 50% più piccole rispetto a quelle tradizionali e prodotte con plastica al 100% riciclata.