Very SUMMER FLASH: 200GB a soli 8,99€, ecco come

Very lancia la sua SUMMER FLASH una nuova promozione disponibile per pochi giorni solo in portabilità da specifici gestori virtuali.

Questa tariffa si aggiunge all’ampio catalogo del second brand di WINDTRE ed è attualmente attivabile ONLINE con la promo Cashback solo fino al giorno 11 Luglio 2022.

Very SUMMER FLASH: tanti Giga a meno di 9 euro al mese!

L’offerta telefonica offre 200 Giga di traffico internet in 4G su rete WINDTRE con velocità massima raggiungibile stanziata a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri di rete fissa e mobile di qualsiasi gestore e SMS illimitati e verso tutti. Il tutto al prezzo incredibile di soli 8,99 euro mensili. Come tutte le promo di questo virtuale, anche la seguente non possiede alcun vincolo contrattuale.

Very, inoltre, offre la possibilità di navigare anche in tutta l’Unione Europea senza spendere un centesimo in più. Questo grazie agli accordi sul roaming. Nello specifico, il bundle disponibile è pari a 8,2 Giga.

La promozione con SIM e attivazione GRATIS è disponibile per chi intende cambiare gestore ed arriva da 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

La stessa offerta è disponibile anche per chi necessita di una nuova numerazione. In questo caso è previsto un contributo iniziale per l’attivazione della SIM pari a 1,99 euro.

Costi ed altro

Per quanto concerne la versione in portabilità i costi iniziali sono azzerati. Inoltre, con la Promo Cashback avete anche un mese in omaggio.

L’unico ammontare da sostenere è quello relativo al primo mese della tariffa.

