L’operatore virtuale di WINDTRE lancia la sua nuova promozione Very Special, disponibile a meno di 8 euro mensili.

Very Special: i dettagli

La tariffa, attivabile per pochi giorni, offre ben 130 Giga di traffico internet in LTE fino a 30 Mbps in download e upload sulla Top Quality Network, minuti e SMS senza limiti verso tutti i numeri italiani. Il tutto a soli 7,99 euro ogni mese. La promo in questione offre anche 4,4 Giga da utilizzare in roaming senza alcun sovrapprezzo.

Inoltre, incluso nel canone mensile troviamo anche alcuni servizi extra come il RingMe, Ti Ho Cercato e la possibilità di navigare in hotspot gratuitamente.

Questa nuova offerta telefonica è attivabile sia richiedendo un nuovo numero sia passando da Iliad, LycaMobile, Fastweb, Noitel, Poste Mobile, 1Mobile, Coop Voce, Rabona Mobile, Tiscali, Feder Mobile ed altri MVNO.

Come potete vedere, la promozione last minute è attivabile online e nei negozi Very entro il 25 Ottobre 2021.

Costi ed altro

La tariffa di Very con 130GB di internet a meno di 8 euro mensili non prevede costi iniziali. Questo significa che la prima volta verrà richiesto solo l’ammontare del primo mese. Inoltre, SIM e attivazione sono gratuite.

Anche questa come le altre offerte di questo virtuale non ha vincoli contrattuali.