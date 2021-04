Very Sorpresa è un’iniziativa di VeryMobile che offre ben 2 SIM gratis per chi completa l’attivazione di una promo disponibile online.

Very Sorpresa: 2 SIM in regalo?

L’iniziativa in questione non viene offerta a tutti i clienti ma bensì solo ad alcuni che attivano online una promozione Very.

Gli utenti più fortunati in pratica oltre alla loro SIM ne riceveranno altre due che potranno attivare per loro oppure utilizzarle per amici o parenti sfruttando magari la promo Porta un amico in Very. Ecco il testo presente nella lettera di benvenuto che verrà recapitata a casa:

Ti abbiamo dato 2 SIM in più, usale tu o regalale a chi vuoi per ricevere 5 euro a testa di ricarica omaggio

VeryMobile: quali sono le offerte disponibili?

Il second brand di WINDTRE offre diverse soluzioni a seconda delle esigenze dei clienti. Possiamo trovare infatti promo dedicate per nuovi numeri, per il passaggio del numero da determinati operatori ed altre tariffe. Ora però vediamo insieme le varie offerte disponibili ed attivabili sul sito.

Quelle dedicate alle nuove numerazioni sono le seguenti:

La prima promo è la Very 4,99 che offre minuti e SMS illimitati verso tutti e 30 Giga di internet in 4G al costo di soli 4,99 euro ogni mese .

che offre minuti e SMS illimitati verso tutti e di internet in 4G al costo di soli . L’altra offerta, Very 7,99, gode di 100 Giga di traffico internet con minuti e SMS sempre illimitati a soli 7,99€ mensili.

Oltre alle promo dedicate per i nuovi numeri possiamo trovare anche quelle dedicate alla portabilità da specifici MVNO. I compatibili sono Iliad, Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile, Lyca Mobile, Tiscali, Rabona Mobile, 1Mobile ed altri operatori virtuali. Le tariffe attivabili partono da meno di 5 euro al mese:

Very 4,99 : è la promo più conveniente delle due ed offre minuti e SMS illimitati e 30GB di dati a soli 4,99 euro mensili .

: è la promo più conveniente delle due ed offre minuti e SMS illimitati e di dati a soli . Very 6,99: la seconda e ultima prevede un bundle di 100GB di internet con minuti e SMS illimitati a ben 6,99 euro ogni mese.

Le ultime tariffe sono quelle disponibili in portabilità da Spusu, ho.mobile, Kena Mobile, TIM, Vodafone e WINDTRE. Nello specifico, eccole nel dettaglio:

Very 11,99 : la prima offre 30GB di internet , minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti a 11,99€ al mese .

: la prima offre , minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti a . Very 13,99: la seconda offre un bundle più ricco di internet con un costo mensile leggermente più alto. Più precisamente, la promo gode di 100GB di internet in 4G con minuti e SMS illimitati al costo mensile di 13,99€.

Costi ed altro

Le promozioni di VeryMobile comprendono tutte un contributo iniziale pari a 5 euro. Inoltre, la spedizione è completamente gratuita per le attivazioni online.

