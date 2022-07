Very gestore low-cost del gruppo WINDTRE offre la possibilità di attivare una SIM con minuti e internet a meno di 5 euro al mese, questo grazie alla PROMO Weekend. Inoltre, il vituale vi regala anche un mese di ricarica omaggio. Attenzione però, questa offerta scade proprio OGGI!

Very: la PROMO Weekend in scadenza!

La tariffa offre ben 30 Giga di traffico dati in LTE con velocità bloccata a 30 Mbps in upload e download, minuti senza limiti di chiamate verso qualsiasi operatore sia mobile che fisso presente in Italia e SMS illimitati verso tutti. Il tutto ad un prezzo incredibile. Stiamo parlando di appena 4,99 euro ogni mese. Inoltre, grazie alla promozione Weekend, Very Mobile, offre un mese in regalo a tutti gli utenti che cambiano gestore.

Questa tariffa low-cost è attivabile da chi intende cambiare operatore. Tra i virtuali compatibili per passare troviamo Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NTMobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Visto il target ristretto, possiamo dire che la promozione in questione non è richiedibile per chi intende attivare una nuova SIM oppure per chi non possiede uno dei gestori MVNO che abbiamo indicato poco fa.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto sinora non comprende alcun contributo di attivazione. La spedizione della SIM è anch’essa completamente a carico di Very Mobile. L’unica spesa da sostenere la prima volta è quella relativa alla prima mensilità e corrisponde quindi a 4,99 euro.

Passa a Very, per te un mese di ricarica omaggio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.