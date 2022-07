Very PROMO Weekend: 30 Giga a 4,99€ al mese

Very come ogni Weekend ripropone la sua PROMO low-cost con 30 Giga di traffico internet disponibile a meno di 5 euro al mese. Inoltre, c’è anche un mese di ricarica omaggio e la possibilità di ottenere 5€ di ricarica grazie al programma Porta un amico in Very. La tariffa è attivabile in portabilità da determinati gestori solo fino al 25 Luglio 2022.

Very: la PROMO per il Weekend!

La tariffa disponibile nei fine settimana offre ben 30 Giga di traffico internet in LTE su rete WINDTRE con prestazioni di velocità stanziate a 30 Mbps in download e upload, minuti nazionali senza limiti e verso tutti e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi gestore. Il tutto a soli 4,99 euro mensili, un prezzo davvero da capogiro! L’addebito, inoltre, avviene su credito residuo ogni mese senza obbligo di ricarica.

Questa promozione è attivabile scorrendo nella parte inferiore del sito ed è disponibile per chi intende passare da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NTMobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Nel canone mensile ci sono inoltre ben 4,6 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming ogni mese. Sempre compresi nei 4,99 euro mensili troviamo anche il servizio Ti ho Cercato, RingMe e l’hotspot. Tutto questo è fruibile gratuitamente senza alcun sovrapprezzo.

Costi ed altro

La promozione è disponibile ONLINE solo fino al 25 Luglio 2022. Inoltre, è previsto un contributo di attivazione iniziale pari a 0€. La spedizione è offerta da Very. In pratica, il primo mese sarà necessario pagare solo 4,99 euro per il canone.

