Very rilancia per pochi giorni la sua promo più conveniente ma con che allo stesso tempo offre un bundle davvero interessante! Stiamo parlando della Very 4,99 disponibile fino al 31 Maggio 2022 e solo provenendo da determinati gestori virtuali. Vediamo dunque cosa prevede questa tariffa del second brand WINDTRE.

Very: Ritorno della PROMO ricercatissima!

L’offerta include minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri sia fissi che mobili nazionali, SMS sempre illimitati e verso qualsiasi gestore e 30 Giga di traffico internet in LTE fino a 30 Mbps in upload e download sulla Top Quality Network di WINDTRE. Il tutto per soli 4,99 euro ogni mese con addebito su credito residuo. Tutto questo senza vincoli né costi nascosti. In questo canone mensile ci sono anche ben 3,3 Giga in roaming. Inoltre, anche con Very Mobile proprio come il suo principale competitor Ho Mobile – virtuale di proprietà dell’operatore rosso – offre la possibilità di far ripartire il bundle internet.

Questa tariffa last-minute è attivabile ONLINE solo provenendo da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia e WithU.

Come potete intuire, la Very 4,99 è disponibile solo richiedendo la portabilità da specifici gestori. Non è possibile quindi richiedere una nuova SIM con nuovo numero con questa promozione esclusiva a meno di 5 euro al mese.

Inoltre, tale promo non ha alcun vincolo contrattuale come tutte le offerte di Very.

Costi ed altro

La promo in questione è attivabile QUI solo entro il 31 Maggio 2022. Inoltre, SIM e attivazione sono GRATIS ed anche la spedizione è completamente gratuita. In pratica, la prima volta si pagherà soltanto 4,99 euro, ammontare che corrisponde alla sola mensilità. Approfittane, scade tra poche ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.