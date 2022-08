Very: PROMO 30GB a 4,99€ al mese con Cashback

Very continua a proporre nella sua home page la PROMO con 30 Giga di traffico dati a meno di 5 euro mensili con un mese di Cashback regalato fino al 5 Settembre 2022. Tale tariffa è disponibile solo in portabilità da specifici gestori virtuali.

Non ci resta dunque che analizzare la promozione più nel dettaglio.

Very: PROMO 30GB, IRRINUNCIABILE

La promozione offre ben 30 Giga di traffico dati in LTE su rete WINDTRE fino a massimo 30 Mbps in download e upload, minuti di chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i gestori sia mobili che fissi, SMS illimitati e sempre verso qualsiasi gestore. Il tutto per un prezzo davvero molto basso ed interessante! Stiamo parlando di appena 4,99 euro ogni mese. Il rinnovo può essere fatto anche tramite ricarica automatica oppure semplicemente tramite ricarica manuale. Inoltre, in questo canone ci sono anche ben 4,6 Giga di traffico internet da utilizzare in roaming. Oltre ai Gigabyte compresi anche all’Estero troviamo sempre senza costi aggiuntivi anche i servizi di reperibilità RingMe e Ti ho cercato e la navigazione tramite modalità hotspot.

Come abbiamo detto all’inizio, la tariffa in questione è valida solo per chi passa da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NTMobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Costi ed altro

L’offerta telefonica è attualmente attivabile ONLINE con un mese regalato da Very. Il costo di attivazione e quello relativo alla spedizione della scheda SIM sono entrambi completamente azzerati. La prima spesa sarà pari a soli 4,99 euro per la prima mensilità.

