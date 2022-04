Very: ora disponibile con 440 Giga a 9,99€ mensili

La promozione di Very con 220GB grazie ad una promozione è variata in positivo per tutti i nuovi e già clienti offrendo infatti ben 440 Giga, il doppio rispetto alla precedente versione.

Attenzione però, il raddoppio del bundle internet è disponibile solo per un mese. Dopodiché, la tariffa ritornerà ad avere i suoi 220 Giga standard sempre allo stesso prezzo.

L'iniziativa che raddoppia i Giga è disponibile per tutti entro il 9 Maggio 2022. Vediamo ora maggiori dettagli sulla promozione Very, Very Cool!

Very 440: i dettagli della PROMO introvabile!

La promozione prevede ben 440 Giga totali (220GB dopo il primo mese) in 4G con velocità massima raggiungibile stanziata a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti illimitati di chiamate senza scatto alla risposta verso tutti i carrier nazionali mobili e fissi e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi gestore. Il tutto per una spesa di appena 9,99 euro ogni mese.

il quantitativo di internet disponibile in roaming non raddoppia come quello nazionale. Infatti, i Giga a disposizione sono pari a 6,6GB da utilizzare in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

Questa tariffa di Very Mobile è disponibile ONLINE sia per chi intende attivare un nuovo numero sia per chi proviene da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, BT Enia, BT Italia, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile. Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia e WithU.

Oltre a questa promo da 9,99€, Very Mobile offre la possibilità di ottenere il raddoppio del bundle internet per un mese anche sulla sua promo low-cost, disponibile online a 5,99€ mensili.

Costi ed altro

La promozione a meno di 10 euro al mese con 440 Giga totali non prevede contributi iniziali in caso di portabilità. Viceversa, per chi richiede una nuova SIM è richiesto un ammontare pari a 9,99€ una tantum.