Very: OFFERTA Weekend 30GB a meno di 5€ al mese

Very propone ONLINE ancora per poche ore la sua OFFERTA Weekend disponibile per chi desidera cambiare operatore e spendere meno di 5 euro al mese. Il bundle voce e dati è davvero molto interessante anche per via della qualità di rete. Questo virtuale infatti appartiene a WINDTRE ed utilizza la sua Top Quality Network.

Very: Ecco l’OFFERTA Weekend

La promozione disponibile per poche ore prevede ben 30 Giga di traffico internet in LTE fino a 30 Mbps in upload e download su rete WINDTRE, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia fissi che mobili in tutto il territorio nazionale e SMS sempre senza limiti e verso qualsiasi operatore. Tutto questo per soli 4,99 euro ogni mese. Inclusi nella ricarica troviamo anche ben 4,6 Giga di traffico dati da utilizzare per i viaggi in Europa, grazie ai nuovi accordi sul Roaming. Inoltre, è possibile richiedere in fase di attivazione una SIM oppure una eSIM in caso di device compatibile.

La promozione in questione è attivabile solo provenendo da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Elimobile, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia e WithU.

Questa tariffa è disponibile soltanto richiedendo la portabilità da questi MVNO. Non è infatti possibile attivare la promo richiedendo una nuova numerazione oppure se si proviene da diversi gestori non indicati nella lista. L’offerta last-minute come tutte quelle del catalogo Very è priva di vincoli.

Costi ed altro

Questa promozione disponibile ONLINE solo per questo Weekend non prevede alcun contributo da corrispondere per la SIM e per l’attivazione. Anche la spedizione a casa della scheda è completamente a carico di Very Mobile. In pratica l’unica spesa da sostenere riguarda quella della prima mensilità.

