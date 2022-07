L’Offerta Imperdibile di Very Mobile ritorna attivabile, questa volta senza scadenza, anche durante qualsiasi giorno della settimana. Fino a ieri, infatti, la PROMO risultava disponibile solo durante i fine settimana. Inoltre, fino al 10 Agosto 2022, l’operatore virtuale di WINDTRE regala una mensilità in omaggio a tutti gli utenti che passeranno con questa oppure una qualsiasi altra tariffa.

Very: ecco l’Offerta Imperdibile, ora senza scadenza!

La promozione offre minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali di qualsiasi gestore, SMS sempre senza limiti e verso tutti gli operatori e 30 Giga di traffico dati in 4G su rete WINDTRE fino a 30 Mbps in download e upload. Tutto questo al solito prezzo incredibile! Stiamo parlando di soli 4,99 euro ogni mese. I rinnovi avvengono ogni mese in caso di credito sufficiente.

La tariffa questa volta è in bella mostra proprio sulla home page ed è attivabile solo provenendo da Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NTMobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

L’offerta comprende anche i servizi gratuiti RingMe, Ti ho cercato e la navigazione in hotspot. Inoltre, nella quota mensile troviamo anche un bundle dedicato per la navigazione in roaming. In questo caso ci sono 4,6 Giga di internet.

Costi ed altro

In caso di portabilità portata a termine entro il 10 Agosto 2022 riceverete ben 5 euro in omaggio che serviranno per rinnovare il secondo mese di promo. Questa tariffa, inoltre, è priva di vincoli e di costi di attivazione. La spedizione è anch’essa completamente gratuita.

