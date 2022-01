Very Nuovi Numeri: PROMO con 50GB a 5,99€ al mese

La promo Very Nuovi NUMERI offre un bundle davvero interessante per chi necessita di attivare una nuova numerazione con il virtuale di WINDTRE. Come potete capire, dunque, questa offerta telefonica non è in alcun modo attivabile richiedendo la portabilità del numero.

Oggi vediamo come attivare in completa autonomia tale tariffa disponibile ONLINE ad un prezzo mensile inferiore ai 6 euro e con spedizione completamente a carico di Very Mobile.

Very Nuovi Numeri: ecco i dettagli della PROMO ONLINE

L'offerta offre 50 Giga di internet in 4G su rete WINDTRE con velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload, minuti illimitati verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile nazionale e SMS senza limiti e verso tutti. Tutto questo per un costo di 5,99 euro ogni mese con rinnovi su credito residuo. Inoltre, tale promo gode anche di 4 Giga di internet, minuti e SMS illimitati utilizzabili ogni mese in Unione Europea grazie agli accordi sul roaming.

Questa nuova offerta telefonica a meno di 6 euro al mese include anche il blocco di default che previene l'attivazione dei fastidiosi servizi a contenuto come giochi, suonerie, oroscopi ecc… Inoltre, non è previsto alcun vincolo contrattuale.

Una volta terminato il bundle internet a disposizione, la navigazione verrà bloccata fino al mese successivo. Nel costo mensile troviamo anche alcuni servizi extra come il Ti Ho Cercato, il RingMe e la navigazione in modalità hotspot completamente gratuita.

Proprio come ho.mobile, anche Very permette di rinnovare in anticipo la tariffa. In questo modo sarà possibile avere subito a disposizione il bundle per un altro mese senza attendere la data prevista.

Costi ed altro

Il corrispettivo iniziale richiesto all'attivazione è pari a 1,99 euro una tantum, invece di 9,99 euro. Attualmente questo ammontare è scontato solo per chi richiedere una nuova utenza ONLINE. La spedizione a casa della SIM, invece, è assolutamente gratuita.