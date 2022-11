Very Mobile ti fa una grande offerta se porti adesso il tuo numero

Con Very Mobile hai la possibilità di passare ad un gestore telefonico che ti garantisce il 99.7% della copertura, zero vincoli e nessun extra costo. Se porti il tuo numero puoi avere 100 giga, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese. Non hai nessun costo di attivazione e la SIM ti sarà recapitata a casa gratuitamente.

L’offerta è riservata per clienti ILIAD, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri ancora: completa subito l’attivazione della promozione e scopri le qualità di uno dei vettori di ultima generazione più interessanti.

Very Mobile: tutto quello che ti serva a meno di 7 euro al mese

Con Very Mobile puoi contare su un piano…veramente conveniente che ti garantisce la totale assenza di costi extra, con nessun consumo imprevisto o costo di cambio offerta. Inoltre, non hai vincoli contrattuali: una volta sottoscritta la tua promozione potrai disdire quando vuoi senza temere costi o penali di disattivazione.

L’offerta si rinnova lo stesso giorno ogni mese così da facilitarti e ricordarti al meglio la data esatta del rinnovo: in ogni caso, grazie all’applicazione disponibile per le principali piattaforme, puoi verificarla quando vuoi.

Se finisci i Giga non temere perché la navigazione verrà automaticamente bloccata senza addebitarti costi extra. Naturalmente, se vuoi sei libero di anticipare i tempi di rinnovo direttamente dalla tua app: ti basta cliccare su “Rinnova ora” per riprendere subito a sfruttare i vantaggi del tuo piano.

Compresi nel prezzo hai gratuitamente i servizi “Ti ho cercato“, “RingMe” e “Hotspot“, dandoti dunque tutto quello che ti serve anche per la tua produttività. Con Very Mobile insomma fai un affare: approfittane subito portando il tuo numero per pagare solo 6,99 euro al mese un pacchetto davvero completo.

