Very Mobile sta già festeggiando il Carnevale con l'offerta da 5,99€

In vista del Carnevale 2025, Very Mobile ha lanciato una nuova campagna winback rivolta ad alcuni ex clienti, con l’obiettivo di “riportarli a casa”.

A partire da ieri, 27 febbraio, l’operatore sta inviando SMS per proporre l’offerta Very 5,99, con la possibilità di ottenere due mesi gratuiti (in alcuni casi).

L’iniziativa è riservata a ex clienti di Wind Tre Spa (Wind, 3, Wind Tre e Very Mobile) e prevede l’invito a richiedere una nuova SIM ricaricabile con portabilità del numero.

Cosa include e come attivare l’offerta Very 5,99

A differenza di altre offerte winback, il codice coupon per la Very 5,99 può essere eventualmente utilizzato per attivare la promozione su un numero diverso da quello a cui è stato inviato l’SMS, anche appartenente ad un altro operatore. Inoltre, sia l’attivazione e sia la SIM (o eSIM) sono completamente gratuite, sia online che nei negozi fisici. Il codice coupon sarà valido fino al 2 marzo ma non è escluso che Very Mobile possa lanciare ulteriori campagne con scadenze diverse nei mesi a seguire.

L’offerta Very 5,99 include, ogni mese, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (sia fissi che mobili), SMS illimitati e ben 200 GB di traffico dati su rete Wind Tre. Per chi disponesse di uno smartphone compatibile e si trovasse in un’area con copertura 5G, è inclusa l’opzione Very Full Speed 5G al prezzo promozionale di 0 euro al mese, invece di 0,99 euro. Il pagamento del canone avviene su credito residuo: in caso di saldo insufficiente, il servizio verrebbe sospeso fino alla successiva ricarica. Tuttavia, è anche possibile attivare il servizio di ricarica automatica per garantire un rinnovo mensile senza interruzioni.

Con questa nuova iniziativa, Very Mobile ribadisce la volontà di offrire al pubblico offerte in grado di distinguersi per l’ottimo rapporto qualità-prezzo: come sempre, per avere maggiori informazioni su questa e su tutte le altre offerte attivabili al momento, vi suggeriamo di dare uno sguardo al sito ufficiale dell’operatore.