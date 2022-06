Very Mobile ti regala un buono Amazon da 10 euro: come ottenerlo

Nella guerra serrata all’ultimo cliente degli operatori mobili, Very Mobile si è inventata una nuova promozione che sta ingolosendo tantissimi. Infatti, a tutti i nuovi clienti promette un buono sconto Amazon del valore di 10 euro.

Hai capito proprio bene! Attivando una qualsiasi offerta presente sul portale dell’operatore virtuale di WindTre otterrai 10 euro in regalo da utilizzare sul tuo prossimo ordine nel portale di Amazon, il colosso dello shopping online.

Si tratta di un’occasione davvero fantastica, unita alle tante opzioni che Very Mobile offre. Tuttavia, questa iniziativa è rivolta solo a chi sceglie di portare il suo numero all’operatore. Nello specifico, il buono Amazon è destinato alle offerte in portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori mobili.

Nondimeno, per i nuovi numeri c’è invece un’altra sorpresa. Attivando una delle offerte dedicate, il costo di attivazione è gratuito. Perciò non si dovranno pagare i classici 9,99 euro che Very Mobile richiede sulle nuove attivazioni di linea mobile.

Very Mobile: come ottenere il buono Amazon in regalo

Ottenere il buono Amazon da 10 euro in regalo è molto semplice. Dovrai andare sul sito di Very Mobile e sottoscrivere una delle offerte in portabilità. Sono inclusi in questa promozione tutti i clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb, oltre ad altri operatori mobili virtuali:

BT Enia

BT Italia

CMLink

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Elimobile

Enegan

Feder Mobile

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Linkem

Lycamobile

Mundio Mobile

Noitel

NTmobile

Optima

Ovunque Mobile

Plink

Plintron

Rabona,

1Mobile

Telmekom

Tiscali

Vianova

WithU

Le offerte compatibili con questa promozione, per poter ricevere il buono Amazon da 10 euro, sono le seguenti:

Very 5,99 che a 5,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati, 50 Giga di traffico dati e costo di attivazione e SIM gratuite;

che a 5,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati, 50 Giga di traffico dati e costo di attivazione e SIM gratuite; Very 6,99 che a 6,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati, 100 Giga di traffico dati e costo di attivazione e SIM gratuite;

che a 6,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati, 100 Giga di traffico dati e costo di attivazione e SIM gratuite; Very 7,99 che a 7,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati, 150 Giga di traffico dati e costo di attivazione e SIM gratuite;

che a 7,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati, 150 Giga di traffico dati e costo di attivazione e SIM gratuite; Very 9,99 che a 9,99 euro al mese offre minuti e SMS illimitati, 220 Giga di traffico dati e costo di attivazione e SIM gratuite.

Ricordiamo che, attivando uno di questi ricchi bundle a scelta, il Buono Amazon vi verrà inviato tramite email entro 30 giorni dall’attivazione della SIM relativa all’offerta in portabilità Very Mobile sottoscritta.

