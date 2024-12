Very Mobile proroga l'offerta con 150 Giga in 5G a 5,99€ al mese

Very Mobile ha prorogato fino al 20 gennaio 2025 l’offerta con 150 Giga in 5G più minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese. L’offerta è attivabile dai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali: l’attivazione è gratuita e sono previsti due mesi in omaggio.

Come le altre offerte disponibili, anche quella prorogata oggi non prevede costi extra né rimodulazioni nel corso del tempo. Ed ecco perché sul sito ufficiale è riportata l’etichetta Per Sempre. Non cambia nemmeno l’operatore a cui si appoggia Very Mobile per la connettività: il riferimento è a WindTre, grazie a cui è garantita fino al 99,7% di copertura in 4G e il 97% in 5G.

Riguardo invece all’attivazione dell’offerta, gli utenti che scelgono di effettuare la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce (e altri operatori) possono scegliere di completare la procedura con lo SPID. Questa scelte consente di velocizzare la pratica, al punto da sfruttare l’offerta dopo pochissimo tempo.

L’offerta Very 5,99€ include i seguenti servizi gratuiti: RingMe, Ti ho cercato, Hotspot. La funzionalità di hotspot è importante soprattutto per chi necessità di avere la connettività anche fuori casa, magari in aeroporto per evitare di collegarsi alla rete Wi-Fi pubblica (poco sicura rispetto alla rete Wi-Fi della propria abitazione).

E a proposito di viaggi, si hanno a disposizione 7,6 Giga più i minuti e gli SMS inclusi nell’offerta quando si viaggia in un Paese dell’Unione europea. Se si ha un dubbio sui Giga a disposizione, è sufficiente aprire l’app Very e verificare in pochi secondi quanti Giga sono ancora utilizzabili in roaming.

Very 5,99€ resterà disponibile sul sito di Very Mobile fino al 20 gennaio 2025, salvo ulteriori proroghe. L’offerta si rivolge ai clienti che richiedono la portabilità del loro numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali, con attivazione gratuita e due mesi extra in omaggio.