Very Mobile: l'offerta da 4,99€ prosegue, con tanto di primo mese gratis

Very Mobile ha deciso di prorogare, ancora una volta, la sua offerta Very Esclusiva Giga x2, mantenendo condizioni decisamente vantaggiose.

Fino all’8 maggio, sarà possibile sottoscrivere questa promo a soli 4,99 euro al mese, con un mese di ricarica omaggio. Si tratta di una versione migliorata rispetto alle precedenti, per le quali Very Mobile aveva stabilito scadenze durante il 7 ed il 16 aprile.

Cosa include l’offerta Very Esclusiva Giga x2

Questa interessante tariffa di Very Mobile include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili, SMS senza limiti verso qualsiasi operatore italiano e 150 Giga di traffico internet mobile in 4G. La velocità di navigazione è garantita fino a 30 Mbps, sia in download che in upload.

Va ricordato che la promozione non è disponibile nei negozi fisici o sulla homepage del sito Very Mobile, ma solo tramite una pagina dedicata raggiungibile attraverso campagne digitali mirate. Un dettaglio importante riguarda la portabilità del numero: per accedere all’offerta, i nuovi clienti devono provenire da operatori specifici come Iliad, Coop Voce, Fastweb, Poste Mobile, Lycamobile ed altri ancora.

Parallelamente, esiste un’altra modalità per attivare Very Esclusiva Giga x2, chiamata Promo Weekend, disponibile su un’altra pagina del sito ufficiale. In questo caso, non è prevista una data di scadenza, ampliando ulteriormente le opportunità per i potenziali clienti. L’attivazione è completamente gratuita, così come la nuova SIM fisica o eSIM, a seconda delle preferenze dell’utente. La spesa iniziale si limita quindi al primo mese anticipato, mentre il secondo mese è di fatto gratuito per via della ricarica omaggio inclusa.

La possibilità di optare per una eSIM rappresenta un ulteriore vantaggio, soprattutto per coloro che possiedono smartphone compatibili. Questa soluzione digitale elimina così la necessità di una scheda fisica, semplificando il processo di attivazione. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Very Mobile.