Very Mobile: l'offerta da 5,99€ con 200GB prosegue per tutto marzo

Very Mobile continua a mantenere viva l’offerta Very 5,99 Promo Meta, prolungandone la disponibilità fino al 31 marzo.

Questa promozione, lanciata inizialmente ad ottobre in versione 4G e poi aggiornata a fine novembre con l’aggiunta del 5G, è stata riproposta più volte da Very Mobile nel corso dei mesi, diventando una delle proposte più interessanti dell’operatore semivirtuale.

Rivolta principalmente a chi effettua la portabilità da determinati operatori come Iliad, Fastweb o Coop Voce, l’offerta Very 5,99 Promo Meta include minuti illimitati, SMS illimitati e 200 GB di traffico dati in 5G, tutto al costo di 5,99 euro al mese.

Per accedere a Very 5,99 Promo Meta, i nuovi clienti devono riscattare un codice coupon tramite la pagina dedicata raggiungibile dai post pubblicitari su Facebook e Instagram. Una volta inserita la propria email, si riceve il codice necessario per procedere all’acquisto, che può essere effettuato sia online che nei punti vendita fisici. Chi sceglie l’opzione online può optare per una SIM fisica o una eSIM, inserendo il codice nell’apposito campo durante il processo di attivazione.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Very Mobile è l’azzeramento dei costi di attivazione e della SIM, sia per gli acquisti online che nei negozi. Inoltre, l’offerta prevede il pagamento mensile tramite credito residuo, ma è possibile attivare il servizio di Ricarica Automatica per evitare interruzioni del servizio in caso di saldo insufficiente.

La decisione di prorogare l’offerta fino a marzo dimostra l’intenzione di Very Mobile nel portare avanti una delle tariffe più richieste da parte del pubblico, grazie ad una configurazione di minuti, SMS e Giga più che conveniente tenendo conto del canone mensile: come sempre, per avere maggiori informazioni su questa e su tutte le altre promozioni attualmente disponibili, il sito ufficiale di Very Mobile è sempre a disposizione.