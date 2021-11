Very Mobile: CAMBIA il costo di attivazione, pare

Very Mobile ha deciso da oggi di modificare il costo di attivazione per alcune sue promozioni disponibili ONLINE.

Very Mobile, nuovo costo di attivazione: cosa cambia?

Questa modifica riguarda solo i nuovi clienti che intendono attivare una nuova numerazione. Dunque, per le tariffa Very Special, Very 5,99, 6,99, 11,99 e 13,99 in portabilità il contributo iniziale rimane di fatto invariato e gratuito fino al 22 Novembre 2021.

Le due promo impattate dal cambio di costo iniziale sono le seguenti:

Per queste due offerte del virtuale del gruppo CK Hutchison è previsto un costo d'attivazione pari a 4 euro una tantum, invece di 9,99€.

Ricordiamo che Very è il MVNO ufficiale di WINDTRE ed offre una copertura nazionale del 99,6% con una velocità massima in LTE di 30 Mbps in download ed upload.

Al momento dell'acquisto è possibile richiedere una eSIM anziché una SIM standard, il tutto senza costi aggiuntivi. Inoltre, tutte le promozioni Very sono prive dei fastidiosi vincoli contrattuali che solitamente troviamo con gli operatori classici.