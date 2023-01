Entra in Very Mobile: per te 100 Giga e 10€ di Buono Regalo Amazon

Very Mobile ha deciso di farti un regalo pazzesco. Se porti il tuo numero in Very oggi stesso ottieni un’infinità di opportunità pazzesche. Prima fra tutte un Buono Regalo Amazon dal valore di 10 euro che potrai spendere acquistando ciò che vuoi.

Ma cosa ti offre il ricco bundle dell’offerta? Per te avrai minuti e SMS illimitati oltre a 100 Giga di traffico dati per navigare online in totale mobilità, con servizio HotSpot incluso. Cosa devi fare per avere tutto questo in pochi minuti?

Semplice, attiva la tua nuova SIM in portabilità. Questa promozione è valida per tutti i clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, 1 Mobile, Lycamobile, Rabona, Tiscali, Optima e altri operatori telefonici mobili virtuali.

Very Mobile: sbrigati a portare il tuo numero, per te un Buono Amazon da 10€

Very Mobile ha confezionato un’ottima offerta molto golosa per invogliarti a passare il tuo numero in Very. Sbrigati perché è una promozione a tempo limitato che potrebbe terminare a breve. Scopri il ricco bundle incluso a soli 6,99 euro al mese:

Minuti illimitati per tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

per tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati per tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

per tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 Giga di traffico dati sotto copertura 4G.

In più attivazione, costo SIM e spedizione sono completamente gratis. Tu dovrai solo pensare a portare il tuo numero in Very cliccando su questo link. Una volta completata l’operazione otterrai un Buono Regalo Amazon.it da 10 euro.

Cosa stai aspettando? Passa subito a Very Mobile e inizia anche tu a godere della migliore rete con il 99,7% di copertura. Gli extra costi non esistono: zero sorprese, niente consumi imprevisti e nessun costo di cambio offerta. Inoltre, non hai nessun vincolo contrattuale.

Costi o penali di disattivazione sono solo un lontano ricordo. Potrai cambiare operatore in qualsiasi momento senza alcuna limitazione di sorta. Infine, paghi solo il costo della tua offerta, in questo caso 6,99 euro al mese. Se finisci i Giga la tua navigazione sarà bloccata salvo se farai ripartire la tua offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.