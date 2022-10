Very Imperdibile: fino a 200GB da 1,99€ al mese

Very da qualche giorno OFFRE la possibilità di attivare la sua PROMO imperdibile a partire da soli 1,99 euro per il primo mese. In pratica, scegliendo la promozione in portabilità più adatta alle vostre esigenze, il gestore secondario di WINDTRE vi sconterà il primo canone. Dal secondo mese la tariffa ritornerà a prezzo standard.

Very: scopri le PROMO IMPERDIBILI!

Le promozioni che offrono il Voucher Amazon da 10 euro sono ben 4 e sono tutte attivabili solo provenendo da specifici operatori virtuali. Vediamole assieme:

Very 4,99 : l’opzione entry level prevede ben 30 Giga di internet in LTE , minuti e messaggi illimitati a 4,99 euro dal secondo mese.

: l’opzione entry level prevede ben di internet in , minuti e messaggi illimitati a dal secondo mese. Very 5,99 : la seconda tariffa offre un quantitativo pari a 50 Giga di traffico dati, minuti e SMS senza limiti e verso qualsiasi gestore mobile e fisso. Anche in questo caso, il prezzo di 5,99€ partirà dal secondo mese.

: la seconda tariffa offre un quantitativo pari a di traffico dati, minuti e SMS senza limiti e verso qualsiasi gestore mobile e fisso. Anche in questo caso, il prezzo di partirà dal secondo mese. Very 6,99 : la promozione che segue gode di 100GB , minuti e messaggi senza limiti e verso tutti. Il tutto per soli 6,99 euro mensili dal secondo rinnovo.

: la promozione che segue gode di , minuti e messaggi senza limiti e verso tutti. Il tutto per soli dal secondo rinnovo. Very 7,99 : la penultima offerta disponibile con questa iniziativa dispone di 150 Giga di internet in 4G , minuti e SMS sempre senza limiti e verso tutti gli operatori fissi e mobili nazionali. Il prezzo per il primo mese è scontato a 1,99 euro, dopodiché, prosegue a 7,99 euro ogni mese .

: la penultima offerta disponibile con questa iniziativa dispone di di internet in , minuti e SMS sempre senza limiti e verso tutti gli operatori fissi e mobili nazionali. Il prezzo per il primo mese è scontato a 1,99 euro, dopodiché, prosegue a . Very 8,99: l’ultima promo compatibile ha un bundle di 200 Giga di dati in 4G con minuti e messaggi illimitati. Tutto questo a 8,99 euro dal secondo mese.

Tutte queste offerte sono disponibile solo tramite portabilità da 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Costi ed altro

L’iniziativa che sconta il canone per il primo mese a soli 1,99€ è disponibile ONLINE solo entro il 27 Ottobre 2022 per tutte le tariffe in portabilità da specifici gestori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.