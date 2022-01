Very: continua la PROMO winback con 220GB a 9,99€

Very continua a proporre la sua promozione winback a meno di 10 euro mensili. La proposta sta arrivando in questi giorni ad una cerchia di ex clienti Very Mobile o WINDTRE.

Very winback: i dettagli

La tariffa proposta tramite SMS dal virtuale del Gruppo CK Hutchison offre un bundle di 220 Giga di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps in download e upload, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi carrier italiano sia fisso che mobile e SMS sempre senza limiti e verso tutti. Il tutto per soli 9,99 euro ogni mese. La winback in questione gode anche di 6,6 Giga di internet in roaming da utilizzare in tutt'Europa. L'SMS inoltrato agli ex clienti Very o WINDTRE è molto simile a questo:

Passa a Very entro il 19 Gennaio 2022 con la nostra offerta più GIGAntesca di sempre! 220 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese. In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/v-promo o nei negozi Very.

La promozione nello specifico è attivabile solo da chi ha ricevuto il messaggio di rientro. In alternativa, è disponibile QUI la stessa offerta per chi passa da alcuni virtuali.

Costi ed altro

La winback che abbiamo appena visto è disponibile all'attivazione sia ONLINE che nei Negozi autorizzati alla vendita del brand Very. In entrambi i casi, non sono previsti costi per attivare la promo.

Inoltre, è possibile passare a Very Mobile con questa tariffa esclusiva entro il 19 Gennaio 2022.