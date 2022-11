Very 300GB: ULTIME ORE per la PROMO Halloween a 9,99€

Very Mobile, second brand low-cost di proprietà di WINDTRE, ha lanciato da qualche giorno la sua PROMO SPECIALE con 300GB a meno di 10 euro al mese attualmente attivabile ONLINE entro DOMANI 2 Novembre 2022 senza alcun costo di attivazione.

Very 300GB: PROMO in SCADENZA!

L’offerta telefonica in scadenza nelle prossime ore offre ben 300 Giga di traffico dati in LTE sulla rete dell’operatore arancione con picchi massimi di velocità stanziati a 30 Mbps in download ed in upload, minuti di chiamate senza limiti e verso qualsiasi gestore mobile e fisso nazionale e SMS sempre illimitati e verso tutti gli operatori nazionali. Tutto questo ad appena 9,99 euro ogni mese SENZA VINCOLI.

La promozione che scade DOMANI è disponibile sia per chi vuole attivare un nuovo numero sia per chi passa il suo da alcuni MVNO come 1 Mobile, BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Nel canone mensile oltre ai Giga in roaming pari a 9,1 troviamo anche alcuni servizi gratuiti come il RingMe, il Ti ho cercato e la navigazione in modalità hotspot.

Costi ed altro

Questa tariffa speciale è disponibile ONLINE senza costi di attivazione sia per chi attiva un nuovo numero sia per chi richiede la portabilità da specifici operatori virtuali. La spedizione è gratuita ed avviene tramite corriere BRT dopo qualche giorno.

La tariffa lanciata da Very Mobile per Halloween scade DOMANI! Affrettati e attivala subito per avere tanti Giga a meno di 10 euro al mese.

