Very: 150GB a 7,99€ con un BUONO AMAZON da 10€

Very mette in bella mostra la sua PROMO a meno di 8 euro al mese con 150 Giga in 4G ed un Buono Amazon da 10 euro. Questa favolosa tariffa con il voucher omaggio è disponibile ONLINE solo per chi proviene da determinati operatori e richiede il passaggio a VeryMobile entro il 20 Giugno 2022.

Vediamo la proposta del second brand di WINDTRE per chi ha bisogno di molti Giga senza spendere follie

Very : i dettagli della PROMO con Buono Amazon

La promozione last-minute prevede ben 150 Giga di traffico dati in 4G su rete WINDTRE con velocità bloccata a 30 Mbps in upload e download, minuti e messaggi senza limiti e verso tutti i gestori. Tutto questo a soli 7,99 ogni mese.

Questa interessante tariffa è disponibile sul sito di Very solo provenendo da BT Enìa, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Linkem, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona, 1 Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Il Buono Amazon da 10€ è disponibile con qualsiasi promo in portabilità. Very, infatti, per ora non regala il voucher per chi attiva una nuova numerazione ma solo per chi passa da altro operatore.

Con le recenti modifiche al quantitativo di internet in roaming, questa promo ha ben 7,3 Giga di dati in LTE da utilizzare in roaming in tutta Europa. Inoltre, nel canone mensile sono inclusi i servizi RingMe, Ti ho Cercato ed anche la navigazione in hotspot completamente gratuita e senza limiti.

Costi ed altro

Questa promo con il Buono Amazon del valore di 10 euro è disponibile ONLINE solo fino al 20 Giugno 2022. Questo voucher erogato da Very è disponibile solamente per chi richiede la portabilità del proprio numero. Inoltre, il costo dell’attivazione e quello per la spedizione della scheda sono completamente GRATIS. In pratica, si pagherà soltanto la prima mensilità pari a 7,99 euro.

