Ventilatore super SPECIALE a 16€: consuma niente, scalda tanto (promo shock)

Sembra un banale ventilatore, ma è tutt’altro. Intatti, grazie alla piastra riscaldante in ceramica, è in grado di mettere in pochissimo tempo moltissimo calore. La cosa interessante è che consuma pochissimo: niente sorprese in bolletta, quindi. Infatti, anche se al massimo, non supera mai gli 800W di assorbimento.

Complice un goloso sconto a tempo limitato, da Amazon puoi prendere a 16€ circa appena: basta completare l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Un prodotto molto particolare esteticamente, che ha tutta l’aria di essere un ventilatore compatto da scrivania. Tuttavia, questo gioiellino è in realtà una spettacolare stufa a riscaldamento rapido, grazie alla piastra in ceramica. Basta accenderla e, nell’arco di pochissimi secondi, ti permetterà di ottenere il calore che desideri solo quando ne hai effettivamente bisogno.

In più, come anticipato, questo utilissimo dispositivo consuma pochissimo sotto il punto di vista energetico. Puntalo al massimo, non supererà gli 800W di massimo assorbimento.

Insomma, economico nei consumi e anche nel prezzo, grazie agli sconti Amazon del momento. Questo spettacolare ventilatore – che in realtà è una pratica stufa – ti permetterà di rimanere al caldo durante l’inverno, senza rischiare sorprese in bolletta. Per fare un ottimo affare, tutto quello che devi fare è completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità residua è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.