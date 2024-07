Ventilatore smart Xiaomi in super offerta da Unieuro (anche in 3 rate)

Da Unieuro il ventilatore Mi Smart Standing Fan 2 del marchio Xiaomi è in offerta a 69,99 euro invece di 89,99 euro, che è il prezzo consigliato. Sullo store ufficiale della casa asiatica, lo stesso prodotto è in vendita invece a 119,99 euro. Acquistandolo sul sito Unieuro.it è possibile quindi risparmiare 50 euro, oltre che scegliere di pagare in 3 rate a interessi zero con Klarna o PayPal da 23,33 euro al mese.

Il dispositivo Mi Smart Standing Fan 2 di Xiaomi è uno dei ventilatori più venduti in questi giorni di caldo rovente in tutta Italia. Alla base del suo successo l’essere un ventilatore smart (si comanda attraverso la propria voce) e offrire una sensazione di brezza naturale grazie alle pale doppie (rinunciando al gettito d’aria diretto, che appartiene ormai al passato).

Ventilatore smart Xiaomi: da Unieuro risparmi 50 euro

Uno dei principali punti di forza del ventilatore smart di Xiaomi è la presenza di due strati di pale che ruotano in contemporanea. Così facendo il flusso d’aria è maggiore, per una sensazione di fresco più accentuata e duratura.

A proposito di efficienza, occorre menzionare il motore CC con fili di rame. Quest’ultimo garantisce non solo una ventilazione più stabile, ma anche un consumo energetico ridotto: solo 1 kWh per tutti i mesi estivi, che sono notoriamente quelli più caldi rispetto al resto dell’anno.

Un ulteriore elemento di forza del prodotto è il supporto al comando vocale e all’app Xiaomi Home, che permette a chiunque di controllare il ventilatore direttamente con la voce o attraverso l’applicazione ufficiale.

Il ventilatore smart – modello Standing Fan 2 – è in offerta a 69,99 euro invece di 89,99 euro sul sito di Unieuro. Inoltre, le spese di spedizione sono gratuite.