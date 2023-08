Ventilatore Smart by Xiaomi: solo per OGGI a prezzo FOLLE

Ottieni una brezza naturale in casa tua o nel tuo ufficio grazie a Mi Smart Standing Fan 2. La sua potente tecnologia è in grado di garantirti un fresco naturale come se tu fossi circondato da un piacevole venticello. Acquista subito questo Ventilatore Smart by Xiaomi a un prezzo folle! L’offerta la trovi solo per oggi sul Mi Store Italia. Cosa stai aspettando? Hai ancora poche ore di tempo per aggiudicartelo!

Realizzato per soddisfare anche i più esigenti, il Mi Smart Standing Fan 2 è stato progettato con pale doppie per circondarti di una brezza naturale piacevole durante il caldo torrido dell’estate. Dotato anche di comando vocale, è semplicissimo da utilizzare e puoi gestirlo in maniera smart tramite comandi vocali, per l’appunto, e l’app ufficiale che offre un ecosistema intuitivo e soddisfacente.

Ventilatore Smart by Xiaomi: posizionalo dove vuoi

Le dimensioni compatte del Mi Smart Standing Fan 2 lo rendono particolarmente adattabile e comodo da gestire. Grazie alla sua doppia funzione, questo Ventilatore Smart by Xiaomi in un secondo dal pavimento lo posizioni sulla scrivania. Il potente motore CC garantisce una portata a lungo raggio, fino a 14 metri, ma allo stesso tempo offre consumi di corrente ridotti. La ventilazione a 140 gradi rinfresca l’intera stanza, senza problemi né fatica.

Scegli fino a 100 livelli di ventilazione e sfruttalo anche la notte grazie al suo sistema silenzioso con rumorosità minima di 30,2 dB(A). Scegli questo ventilatore intelligente che include anche un algoritmo naturale di simulazione della brezza. Goditi un fresco premium ogni volta che vuoi. Acquista il Mi Smart Standing Fan 2 a un prezzo folle solo sul Mi Store e solamente per oggi.

