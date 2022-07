Con questo ventilatore sconfiggi il caldo e risparmi sulla bolletta (39€)

Il caldo di questa torrida estate si fa sempre più intenso, ma non sempre si può avere a disposizione una condizionatore, specialmente se si considerano bollette elettriche praticamente raddoppiate. Allora, un buon modo per difendersi dalla calura è quello di dotarsi di un ottimo ventilatore a piantana, come questa soluzione in offerta su Amazon: grazie allo sconto del 39% lo paghi infatti soltanto 39,90€.

Venduto e spedito da Amazon, se sei un abbonato Prime arriverà a casa tua con spese di spedizione incluse nel giro di pochissimi giorni.

Ventilatore a piantana Taurus: ti rinfreschi e risparmi sulla bolletta

Il ventilatore a piantana Taurus che ti presentiamo in questa offerta è caratterizzato da un design elegante con base a croce per ridurre al minimo le vibrazioni e garantire la massima stabilità. Il flusso d’aria viene distribuito in modo uniforme grazie al movimento rotatorio e all’inclinazione regolabile: puoi regolarlo in altezza fino a 130cm per adattarlo ai tuoi spazi.

I 45W di potenza ti garantiscono un buon flusso d’aria a basso consumo energetico: inoltre, è incluso il timer per regolare il tempo di funzionamento e lo spegnimento automatico, utile magari per l’utilizzo in orari notturni. Silenzioso, con soli 51.46db di rumore emesso, e con velocità regolabile, ha proprio tutto quello che serve per trovare un sollievo dall’afa estiva senza usare il condizionatore.

Ultime ore quindi per portarsi a casa questo ottimo ventilatore ad un prezzo super: solo 39,90€ per un apparecchio di cui apprezzerai la compagnia in queste giornate dominate dall’anticiclone africano. E puoi portarlo con te anche in vacanza.

