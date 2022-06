Ventilatore, powerbank e supporto smartphone: GENIALATA top a 17€

Un prodotto perfetto per l’estate è questo ventilatore con powerbank e supporto per smartphone integrati. Un design bellissimo e particolare, in una colorazione accattivante. Un dispositivo super utile, che ora è anche incredibilmente economico su Amazon perché in sconto: spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 17€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ventilatore con powerbank: un gadget da avere

Un dispositivo molto particolare, in una delle colorazioni più ambite del momento. Compatto e tascabile, integra una ventola a 7 pale, che funziona su tre diverse velocità, ma non solo. Infatti, basta aprire una levetta per usarlo con supporto per lo smartphone.

Se necessario, puoi collegare un cavo USB e sfruttarlo per la ricarica dei tuoi dispositivi. Smartphone, wearable e non solo. Grazie alla batteria integrata ricaricabile, puoi usarlo sempre senza vincolo di cavi e praticamente ovunque.

Quando è scarico, in un attimo effettui la ricarica e sei pronto a utilizzarlo ancora. Un gadget sfizioso, bello, pratico e ora anche super economico su Amazon. Puoi portare a casa questo ventilatore con powerbank a casa a 17€ circa appena, finché è in offerta: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.