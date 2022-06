Ventilatore, powerbank 8000 mAh e torcia a 11€: gadget IMPERDIBILE

Questo ventilatore è unico perché – nello stesso prodotto – c’è anche un powerbank da 8000 mah per i tuoi dispositivi e persino una torcia. Il prodotto ideale da portare in vacanza, magari in campeggio o durante un’escursione. Bellissimo esteticamente, si tratta di un gadget non solo super particolare, ma anche incredibilmente scontato.

Adesso puoi portarlo a casa da Amazon a 11€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Ventilatore 3 in 1 con powerbank: il perfetto compagno per l’estate

Un prodotto decisamente interessante, anche perché ricco di possibilità. Infatti, la lampada puoi impostarla su 3 livelli i intensità diversi mentre la ventola su 2. Ogni funzionalità puoi usarla in modo completamente indipendente: scegli se sfruttarle in contemporanea oppure se approfittare di una o l’altra feature.

Come anticipato, è il prodotto perfetto anche per ricaricare il tuo smartphone o i tuoi dispositivi, sfruttando gli 8000 mAh a disposizione all’interno della batteria integrata. Insomma, con un minimo investimento, ti accaparri un gadget spettacolare. Non solo un ventilatore, ma anche un powerbank e una torcia portatile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.