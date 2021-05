Un ventilatore potentissimo, ma soprattutto super portatile. Ora da Amazon lo porti a casa a 5,99€ appena sfruttando il nostro codice sconto (HTLM4V2Y). Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite.

Ventilatore portatile in sconto del 60% su Amazon

Rinfresca le tue giornate estive e godi di un ventata du aria ogni volta che lo desideri. Questo dispositivo, bello e colorato, è alimentato da motore brushless che non fa rumore, ma offre prestazioni eccezionali. Dotato di pulsante di accensione e spegnimento, puoi scegliere fra ben tre velocità differenti. Inoltre, non manca una luce LED laterale, perfetta per l’illuminazione di cortesia.

Un dispositivo molto particolare perché alimentato dalle batteria 18650 da ben 1200 mAh (che non sono incluse). Una volta inserite, potrai effettuare la ricarica direttamente dal ventilatore, senza mai doverla togliere.

Per approfittare subito di questa super promozione Amazon, e portare a casa il tuo nuovo ventilatore compatto in super sconto del 60%, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di effettuare il pagamento – inserire il codice “HTLM4V2Y”.

Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite. Sempre a caccia di sconti e promozioni? I migliori sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

