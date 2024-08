Ventilatore a piantana con display touch e telecomando incluso (solo 56€)

In alcune stanze di casa non possiedi il condizionatore o hai comunque bisogno di qualcosa in più? Allora vai subito su eBay e metti nel tuo carrello questo ventilatore a piantana a soli 56,99 euro, invece che 59,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale AGOSTO24 al momento del pagamento.

È vero che il 5% non è uno sconto da strapparsi i capelli ma ti permette comunque di acquistare un ottimo prodotto a un ottimo prezzo. Potrai rinfrescare le giornate in modo semplice e veloce. Grazie al suo design pratico e leggero lo puoi mettere ovunque e, in confezione, trovi anche il pratico telecomando per controllarlo a distanza.

Ventilatore a piantana premium a prezzo mini

Con questo ventilatore a piantana avrai tutto ciò che ti serve per rendere la tua giornata molto meno afosa. Grazie al suo design compatto e leggero lo puoi trasportare facilmente da una stanza all’altra. È molto stabile e lo puoi regolare come desideri.

Possiede un pratico display touch posto sull’albero principale che ti consente di regolare in modo intuitivo la velocità, l’oscillazione e di impostare il timer. Tutto questo lo potrai fare anche con il pratico telecomando che trovi incluso, senza nemmeno alzarti dal divano. È dotato di una tecnologia che gli permette di consumare meno e ha una griglia di protezione per evitare che i bambini si facciano male.

A questa cifra non si può trovare di meglio. Dunque non perdere questa straordinaria occasione. Vai subito su eBay e acquista il tuo ventilatore a piantana a soli 56,99 euro, invece che 59,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi inserire il codice promozionale AGOSTO24 al momento del pagamento. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.