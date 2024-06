Ventilatore da tavolo potente: FRESCO IMMEDIATO, a meno di 30€ su Amazon

Visto il gran caldo di questi giorni l’offerta attiva su Amazon su questo ventilatore da tavolo del marchio Honeywell arriva proprio a fagiolo. Con il 20% di sconto puoi acquistarlo infatti a 27,99 euro invece di 34,90.

Nonostante le sue dimensioni compatte, questo dispositivo è molto potente e può garantire una freschezza ottimale in ambienti di piccole e medie dimensioni. Il design aerodinamico è in grado di coprire un raggio di 7 metri, mentre sfrutti tre differenti impostazioni di velocità.

La testa oscillante fino a 90 gradi ti permette invece di distribuire in maniera uniforme l’aria in tutta la stanza: ideale per l’uso nelle giornate più calde, ma anche in altri periodi per lasciare arieggiare lì dove c’è bisogno.

Silenziosissimo, è perfetto per essere utilizzato anche in ufficio, sul pavimento del salotto o accanto al letto. Puoi infatti posizionarlo come vuoi, sia sul tavolo che su una parete, trovando la collocazione giusta per le tue esigenze.

Approfitta dello sconto Amazon e acquistalo adesso a soli 27,99 euro invece di 34,90.