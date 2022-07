Ventilatore da tavolo potente e futuristico: imperdibile su Amazon

Sei in cerca di un ventilatore da tavolo, ma vuoi qualcosa di più della solita soluzione economica? Ti consigliamo allora questo prodotto di Ohyama, si chiama Woozo, ed è un ventilatore potente e silenzioso, con raggio d’azione di 25 metri, oscillazione multidirezionale, timer e telecomando. Lo trovi disponibile su Amazon in differenti colorazioni.

Ventilatore da tavolo Woozoo: design avveniristico e grandi prestazioni

Questo ventilatore da tavolo sorprende innanzitutto per il suo design decisamente unico e originale, ma anche funzionale. A differenza dei convenzionali ventilatori, infatti, le eliche di Woozoo sono qui progettate per diffondere l’aria sotto forma di una spirale: questo favorisce una migliore distribuzione e regolazione della temperatura corporea.

Nel giro di pochi minuti, sarai in grado di rinfrescare fino a 30 metri quadrati, per una sensazione piacevole giorno e notte per gli ambienti che desideri. Hai 5 differenti velocità rinfrescanti che puoi gestire a distanza anche con un telecomando incluso nella confezione. Il timer ti permette di impostare un arresto automatico quando preferisci: il tutto per una potenza complessiva di soli 38 watt.

Estremamente silenzioso, con 35dB di rumore, è il partner perfetto per le tue giornate e nottate estive, senza la necessità di utilizzare un rumoroso e soprattutto costoso condizionatore d’aria.

Non farti sfuggire quindi l’occasione di scegliere tra una delle differenti colorazioni del ventilatore da tavolo Woozoo, tutte disponibili per l’acquisto su Amazon. Con Prime, la spedizione è inclusa e ti arriverà a casa già domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.