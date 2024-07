Ventilatore da collo portatile a soli 10€ col Prime Day

Hai mai pensato di passeggiare nel caldo torrido della città accompagnato da una brezza fresca e piacevole? Oggi puoi farlo grazie a questo fantastico ventilatore da collo in offerta speciale. Portatile, lo posizioni al collo e ti godi il fresco. Acquistalo a soli 10,87€, invece di 15,99€.

Questa super offerta la trovi in esclusiva su Amazon grazie al Prime Day 2024. Addirittura hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua e solitamente in un solo giorno dalla conferma dell’ordine. Niente male vero?

Ventilatore da collo portatile a soli 10€ con il Prime Day

Vivi un’estate al fresco grazie a questo ventilatore da collo portatile e compatto che ti segue ovunque. Oggi è in offerta speciale a soli 10,87€ per il Prime Day. Lo trovi in esclusiva su Amazon! Silenzioso e potente, lo puoi sfruttare anche in ufficio perché non disturba nessuno.

Goditi una brezza naturale mentre lavori al computer, sei sul treno o passeggi per la strada. L’aria ti arriva a 360 gradi su tutto il collo e il viso. Perfetto se hai i capelli lunghi per averli sempre asciutti. La potente batteria assicura un’ottima autonomia.

Con una ricarica hai fino a 6 ore in low speed, 4,5 ore in medium speed e 3 ore in high speed. Approfitta subito del Prime Day. Acquistalo adesso a soli 10,87€, invece di 15,99€.