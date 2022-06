Ventilatore a torre scontato del 44% su Amazon, prezzo imbattibile

L’estate è orami giunta e con essa splendide giornate e temperature veramente insopportabili, soprattutto in casa o in ufficio. Se stai cercando un modo valido e conveniente per rinfrescare le vostre stanze questo ottimo ventilatore a torre scontato del 44% è l’acquisto perfetto. Si tratta di un prodotto a marchio Honeywell potente e con ben 3 velocità da impostare, in base alle specifiche necessità della giornata. L’articolo è disponibile su Amazon a soli 70,33€ invece di 125,99€.

Il ventilatore a torre è silenzioso e super potente perfetto per qualsiasi arredamento, con motore in rame di alta qualità e una griglia rimovibile e lavabile, facilissima da pulire. Per questo, ti consigliamo di portare a termine il tuo acquisto il prima possibile, prima che il prezzo salga nuovamente a causa della grande richiesta di ventilatori!

Il massimo della freschezza

Questo ventilatore a torre ha numerosi comandi dal facile utilizzo e un ottimo display LED per offrire un controllo rapido e intuitivo delle velocità e delle varie opzioni di raffreddamento, oltre che del suo movimento. Lo stile moderno di questo comodo ventilatore a torre ha, infatti, un’oscillazione di ben 110° per rinfrescare una stanza intera con il minimo sforzo, inoltre e di telecomando consente di rinfrescare l’intera stanza.

Come ti abbiamo anticipato anche nell’introduzione, si tratta di un ottimo articolo pieno di molte altre funzioni rispetto a un prodotto standard. Potrai attivare un timer per mantenerlo attivo fino a 4 ore, un’impostazione super utile non solo per il giorno ma anche per la notte o per il pisolino pomeridiano e, nel caso ti servisse, potrai spostarlo facilmente tramite la maniglia apposita ideata per il trasporto. Data la validità della promozione e l’utilità di questo prodotto, ti consigliamo di portare a termine il tuo acquisto il prima possibile, prima che il prezzo salga o che le unità disponibile in ribasso finiscano.

