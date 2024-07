Ventilatore a torre Rowenta a 3 velocità: sconto FOLLE del 39%

In ufficio fa troppo caldo? Non hai l’aria condizionata in salotto e vorresti una soluzione efficace e non troppo costa che ti possa permettere di passare delle tranquille serate di relax? Bene, allora su Amazon c’è proprio quello che fa per te. Infatti, oggi hai la possibilità di portarti a casa questo magnifico ventilatore a torre Rowenta a 3 velocità in super offerta, al prezzo pazzesco di soli 91 euro circa invece di quasi 150 euro.

Tuttavia, per poter risparmiare una cifra davvero niente male, dovrai affrettarti e approfittare subito dello sconto WOW del 39%. Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo, per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Questo potente ventilatore a torre digitale è caratterizzato da un bellissimo design sottile ed elegante che ti permetterà di donare un tocco unico agli ambienti di casa tua, senza stonare con il resto dell’arredamento. Grazie alla tecnologia di oscillazione a 180°, ogni angolo della stanza potrà essere rinfrescata inoltre, in base alle tue esigenze, avrai la possibilità di scegliere tra 3 differenti velocità.

Facilissimo da utilizzare, non manca l’utilissimo telecomando con vano integrato sul ventilatore che ti permetterà di gestire le diverse funzioni anche dal divano o mentre sei sul letto. Oltre ad essere molto stabile, grazie all’ampia base, l’alta griglia frontale farà si che l’aria venga diffusa in maniera ottimale.

Con timer digitale sino a 8 ore, questo prodotto è assolutamente imperdibile. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo potente ventilatore a torre Rowenta a 3 velocità in mega offerta a soli 91 euro. Affrettati e non perdere altro tempo!