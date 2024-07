Ventilatore a torre Dyson Cool: risparmia 50 euro con l'offerta di Unieuro

Il volantino Unieuro “Tech Collection” propone il ventilatore a torre Dyson Cool in offerta a 249 euro, grazie allo sconto del 16% sul prezzo più basso precedente di 299 euro. Con la nuova promozione, dunque, si risparmiano 50 euro. Se si dispone di un budget inferiore, si può scegliere di pagare in 3 rate a interessi zero da 83 euro al mese attraverso Klarna o PayPal. Inoltre, la consegna è gratuita.

Il ventilatore Dyson Cool offre un aiuto importante a quanti lavorano da casa in smart working o trascorrono la maggior parte del tempo dentro la loro abitazione durante le settimane più calde dell’estate. Il merito è della sua tecnologia innovativa, che lo rende un prodotto di gran lunga superiore ai tradizionali ventilatori.

Ventilatore a torre Dyson Cool in offerta a 249 euro sul sito di Unieuro

Tra i principali punti di forza del Dyson Cool si annovera la tecnologia Air Multiplier, attraverso cui l’apparecchio è in grado di dirigere il flusso d’aria in maniera uniforme in tutta la stanza. Un altro elemento distintivo è il design, ormai diventato iconico, che ha il vantaggio di renderlo anche facile da pulire.

Sempre per quanto riguarda il design, è importante sottolineare un altro punto, vale a dire la totale assenza di pale. Questo, oltre a rendere il prodotto Dyson facilmente riconoscibile, rappresenta un elemento a tutto vantaggio della sicurezza.

C’è infine un’apposita funzionalità di timer in modalità notturna, attraverso cui è possibile programmare lo spegnimento del ventilatore a intervalli prestabiliti, da 15 minuti a 9 ore.

Il ventilatore Dyson Cool è in offerta a 249 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Si tratta del prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, con tanto di consegna gratuita al proprio domicilio.