Ventilatore a piantana Xiaomi a prezzo scontato col nuovo volantino MediaWorld

Tra le offerte della nuova promozione Il Clima Ideale Solo Online di casa MediaWorld, il ventilatore a piantana Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro è in offerta a 129,99 euro invece di 149,99 euro, per un risparmio dunque di 20 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato. La promo prevede inoltre la consegna gratuita al proprio domicilio.

Lo Xiaomi Smart Standing Fan 2 in versione Pro è un ventilatore a piantana smart. Oltre a essere portatile, infatti, è anche wireless: ciò significa che lo si può spostare ovunque senza l’ingombro di fili, oltre che controllare tramite comando vocale sfruttando la compatibilità con Google Assistant e Alexa.

Ventilatore a piantana Xiaomi in offerta a 129,99 euro sul sito di MediaWorld

Un ventilatore senza cavi di alimentazione e prese, in grado di offrire una rinfrescante brezza naturale in qualsiasi momento e ovunque se ne abbia bisogno, senza per questo rinunciare al risparmio energetico. Questa la descrizione in breve del dispositivo Smart Standing Fan 2 Pro di Xiaomi, uno dei migliori ventilatori di ultima generazione disponibili oggi sul mercato, come confermano numerosi addetti ai lavori.

La batteria integrata presenta un’autonomia fino a 18 ore se si lascia la modalità standard e la velocità 1 con oscillazione. Utilizzando invece la velocità 4 (sempre con oscillazione), la durata della batteria arriva fino a 2,7 ore. Quando il livello di carica si sta per esaurire, la spia si colora di arancione, mentre quando è sufficientemente carica il colore diventa bianco.

Un altro punto di forza è la pala alettata a doppio strato 7+5, che rispetto ai ventilatori tradizionali genera una brezza più delicata per un comfort notevolmente più alto. Sempre riguardo a questo, il flusso d’aria varia in forme irregolari per simulare l’effetto di una brezza naturale, distinguendosi così in modo netto rispetto ai dispositivi a cui siamo sempre stati abituati.

Il ventilatore a piantana Xiaomi Smart Standing Fan 2 (versione Pro) è in offerta a 129,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld. Le spese di spedizione sono gratuite.