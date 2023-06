Ventilatore a piantana silenzioso e potente: prezzo FOLLE (-22%)

Non sopporti più il caldo in ufficio? Non riesci a le faccende domestiche in casa perché ti manca l’aria a causa delle temperature troppo alte? Nessun problema, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, per pochissimo tempo ancora, avrai la possibilità di portarti a casa questo utilissimo ventilatore a piantana silenzioso e regolabile al prezzo imperdibile di soli 39,00 euro invece di 49,90 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo prodotto, diventato indispensabile in questo periodo, dovrai affrettarti e approfittare subito dello sconto del 22%. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, avrai la possibilità di usufruire della spedizione gratuita senza costi aggiuntivi, superveloce e anche molto sicura.

Questo ottimo ventilatore a pianata è caratterizzato da aspetto lineare e molto elegante, quindi sarà perfetto da utilizzare in casa, in ufficio e ovunque tu vorrai. Potrai mantenere la stanza del tuo bambino fresca grazie a questo dispositivo molto silenzioso.

Grazie alla presenza di una tecnologia oscillante, ad altezza – sino a 150 cm – e inclinazione regolabile potrai tranquillamente distribuire l’aria fredda in tutta la stanza. Potente e silenzioso, dal design elegante e moderno, questo dispositivo è particolarmente stabile poiché provvisto di ampia base di appoggio tonda.

In base alle tue esigenze, potrai facilmente regolare le 5 pale del ventilatore selezionando una delle 3 velocità disponibili. Facile e veloce da montare, finalmente potrai tornare a svolgere tutte le tue faccende godendo di un’aria sempre fresca e potrai proteggerti dall’afoso caldo estivo.

Non manca l’utilissima chiusura ad anello antivibrazione e di griglia radiale. Con dimensioni 42 cm di larghezza, 40 cm di profondità e 150 cm di altezza, questo prodotto è perfetto anche per gli spazi più stretti. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo utilissimo ventilatore a piantana silenzioso e regolabile a soli 39 euro.

Affrettati, lo sconto pazzesco del 22% potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.