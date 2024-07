Ventilatore a piantana senza pale: POTENTE come un Dyson, ma a prezzo BOMBA

Conosco molto bene questo ventilatore a piantana perché l’ho acquistato quando cercavo un modello senza pale, che fosse proprio come un Dyson, ma che non costasse come lui. Ero incuriosita dal design e dalle promesse sulla potenza, che sono state assolutamente mantenute! Inoltre, essendo alto appena 55 centimetri risulta versatile in modo incredibile.

Lo appoggio sul pavimento quando lo desidero, ma con facilità lo sposto su un mobile oppure sul tavolo, quando è necessario avere ventilazione più in alto. Normalmente, ha un prezzo di 119€, ma in questo momento è in promozione su Amazon a 75€ circa soltanto ed è un vero e proprio affare. Attiva il coupon sulla pagina del prodotto e completa veloce velocemente il tuo ordine per approfittarne, se la disponibilità non è già esaurita.

Proprio perché conosco molto bene il prodotto, so quali sono i suoi punti di forza maggiori. In totale, ti mette a disposizione 10 livelli di regolazione. Dal numero uno al numero otto, hai dei livelli di intensità fra i quali scegliere quello che preferisci. Oltre a questi, c’è l’opzione “minimo” (perfetta per esempio per la notte) e l’opzione “massimo”, che invece risulta l’ideale quando hai la necessità di generare un vero e proprio ciclone in casa per avere un po’ di refrigerio. Anche al massimo della potenza risulta molto più silenzioso di qualsiasi altro modello con le pale. Quando è al minimo, ti dimentichi che è acceso.

Comodissima e silenziosa anche l’oscillazione e c’è persino la possibilità di programmare lo spegnimento. Inoltre, gestisci tutto dal comodissimo telecomando che ricevi in dotazione. Quando arriva a casa non devi montare alcun pezzo, ma solo collegarlo alla corrente elettrica e godere finalmente di un vento che può raggiungere l’intensità che desideri.

Così comodo, funzionale e potente che in casa si finisce per contenderselo! Approfitta adesso di questa occasione Amazon incredibile e prendi questo ventilatore a piantana senza pale, in pieno stile Dyson, a 75€ circa soltanto con spedizioni assolutamente rapide e gratuite: spunta il coupon in pagina e completa al volo l’ordine per approfittarne.

Restano solo poche ore per godere di queste occasioni assurde, ma ricorda: l’offerta è riservata agli iscritti ai servizi Prime. Provali gratis per 30 giorni se ancora non lo sei.