Ventilatore a Piantana Rowenta: silenziosità estrema, sconto WOW

Ogni anno spendi soldi a ventilatori di scarsa qualità che non ti forniscono il giusto sollievo dal caldo? Vorresti quindi provvedere ad acquistare un buon prodotto, efficiente e funzionale? Bene, in tal caso, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti oggi, grazie a questa imperdibile offerta a tempo, avrai la possibilità di portarti a casa questo potente Ventilatore a Piantana Rowenta Silence Extreme in offerta al prezzo TOP di soli 74,99 euro invece di 116 euro circa.

Ebbene si, approfittando subito dello sconto davvero pazzesco del 35%, questo ottimo ventilatore sarà tuo al costo così ribassato. Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuita in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non hai l’abbonamento, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Grazie alla sua silenziosità estrema a ogni livello di flusso d’aria, potrai utilizzare questo ventilatore del marchio Rowenta anche di sera, mentre dormi. In questo modo potrai goderti un’aria fresca e piacevole senza essere disturbato da alcun rumore. In base alle tue esigenze, potrai anche scegliere una tra le 4 velocità con turbo boost, per un flusso d’aria fino a 80 m³/min.

Non manca, ovviamente, l’utilissima modalità oscillazione che ti permetterà di diffondere l’aria in tutta la stanza, in maniera uniforme e potrai anche regolare l’orientamento. Caratterizzato dalla presenza di un’elica a 5 pale, ti sarà garantita la massima efficienza e un ampio raggio di diffusione dell’aria per una freschezza.

Regolabile in altezza, da 110 a 140 cm, questo prodotto è da non perdere. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo potente Ventilatore a Piantana Rowenta Silence Extreme al prezzo di poco meno di 75 euro. Affrettati prima che sia troppo tardi!