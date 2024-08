Ventilatore a parete, il prezzo è ottimo: con appena 32€ sconfiggi il caldo estivo

Questo ventilatore dell’Ariete è diverso da tutti gli altri. Si monta a parete, minimizzando gli ingombri. Potente e praticissimo, oggi è in offerta su Amazon ad un prezzaccio clamorosamente competitivo. Per ancora pochissimo tempo, lo puoi portare a casa pagandolo appena 36€, grazie ad un generoso sconto del 32%.

L’Ariete 802 è dotato di un motore da 50W, sufficientemente potente per rinfrescare rapidamente una stanza. Il ventilatore è equipaggiato con tre pale da 40 cm, che garantiscono un flusso d’aria costante e uniforme. Con tre velocità di ventilazione e tre modalità di funzionamento, è possibile personalizzare l’intensità del raffreddamento secondo le proprie esigenze.

Il ventilatore include anche una funzione di oscillazione, che consente di distribuire l’aria fresca in modo uniforme in tutta la stanza. Questa funzione è particolarmente utile per raffreddare ampi spazi in modo più efficiente.

Si controlla tutto tramite il telecomando incluso nella confezione. Potrai scegliere tra diverse impostazioni diverse, tra cui la regolazione della velocità, l’attivazione dell’oscillazione e la programmazione del timer, che consente di programmarne lo spegnimento.

Il design del ventilatore è pensato per essere montato a parete, il che lo rende ideale per ambienti con spazio limitato, come cucine, camere da letto o uffici. Il colore nero e il design minimalista permettono a questo ventilatore di adattarsi facilmente a qualsiasi stile di arredamento. Con l’offerta ancora in corso, è tuo ad un prezzo fenomenale: non perdere questa occasione e acquistalo subito a soli 36 euro.