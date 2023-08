Velocizzare il PC Windows: ora è possibile grazie a questo tool da provare gratis

Per velocizzare il PC Windows, soprattutto per le macchine con qualche anno di troppo sulle spalle, è necessario sfruttare tutte le risorse disponibili. Una delle strade da seguire per risolvere i problemi del PC, migliorarne le prestazioni e ottimizzarne il funzionamento passa per l’utilizzo di PC Cleaner. Si tratta di un tool “multi-funzione” che può correggere gli errori di Windows, gestire nel modo corretto le risorse del sistema e evitare errori che rischierebbero di rallentare il PC.

PC Cleaner è disponibile in versione gratuita: per provare subito il tool è possibile accedere al sito ufficiale di PC Help Soft, tramite il link qui di sotto. C’è anche una versione a pagamento dell’applicazione che costa 3 euro al mese e garantisce ulteriori strumenti per ottimizzare al massimo il funzionamento del PC Windows.

Velocizzare il PC Windows con PC Cleaner: ecco cosa fa il tool

Con PC Cleaner è possibile accedere a un software multi-funzione in grado di intervenire, su più livelli, per velocizzare il PC Windows (sono supportate tutte le versioni del sistema operativo, da Windows XP a Windows 11). Grazie a PC Cleaner è possibile:

rimuovere file indesiderati e fare spazio sul disco fisso del PC

ottimizzare le fasi di avvio e spegnimento di Windows, velocizzando i tempi

rimuovere i file temporanei che non servono

correggere le associazioni errate dei file per utilizzare i programmi giusti quando servono

personalizzare le impostazioni di Windows

correggere i danni al registro di Windows

PC Cleaner è, quindi, un software realmente multi-uso, ideale per garantire un funzionamento ottimizzato del sistema operativo Windows in tutti i contesti di utilizzo. Il software può essere provato gratuitamente, con una versione ricca di funzionalità che può essere scaricata tramite il link qui di sotto. C’è anche una versione completa che costa 3 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.