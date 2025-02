Velocissima microSD da 256GB ad un prezzo da non perdere su Amazon

Per espandere la memoria del tuo smartphone, tablet, drone, PC, console da gioco e molto altro ancora puoi approfittare dell’offerta attiva su questa microSD Amazon Basics da 256GB che puoi acquistare a soli 26,55 euro.

MicroSD Amazon Basics 256GB in offerta: velocità e caratteristiche

La microSD in questione ha una velocità di lettura fino a 200 MB/s e di scrittura fino a 150 MB/s per trasferimenti velocissimi e affidabili anche per video in 4K/5K, foto ad alta risoluzione e file di grosse dimensioni.

È compatibile con smartphone, droni, fotocamere, GoPro, PC, console di gioco e molto altro e, grazie alle classi di velocità UHS-I, U3, Class 10 e A2, è ottimizzata e versatile funzionando perfettamente per applicazioni, giochi e registrazioni in alta qualità. È anche resistente all’acqua, agli urti, ai raggi X, al magnetismo e a temperature estreme da -10°C a 80°C.

All’interno della confezione troverai anche un adattatore SD per utilizzarla anche su PC e fotocamera DSLR. Una microSD che diventerà quindi un’opzione versatile, affidabile e conveniente per i tuoi dati e i tuoi dispositivi mobile: acquistala a soli 26,55 euro.