Vans, Havaianas e Hawkers: occhiali da sole da 15€ a 24,99€ su Amazon

Tempo di pensare a proteggere la vista per godersi l’estate, ma di farlo con stile e sicurezza. Invece di comprare un paio di occhiali da sole a caso, di marca non nota, scegli brand come Vans, Havaianas e Hawkers. Su Amazon, li prendi a pochissimi euro: si parte da 15€ appena e si rimane sotto la soglia dei 25€. In più, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Per semplificarti la caccia alle occasioni, ho selezionato tre modelli specifici, alcuni disponibili in un sacco di varianti diverse.

Il primo è l’iconico Vans Spicoli 4 Shades, con lenti grigie e montatura nera squadrata e senza tempo. Protezione UV400/CE e stile, perfetti per qualsiasi abbinamento. Li prendi a 15€ adesso.

Il secondo paio è di Hawkers. Si tratta dell’iconico modello ONE, che è disponibile in una marea di combinazioni di colori fra montature e lenti. Il Carbon Black con lenti Daylight Red lo porti a casa a 24,95€: lo trovi sull’inserzione ufficiale, insieme alle altre combinazioni.

Per finire, il modello Havaianas Guaeca, che è veramente particolare, oltre che bellissimo. A casa arriva dotato di custodia di protezione. Un paio di occhiali da sole che non passa inosservato e che puoi accaparrarti a 21,90€.

Come vedi, di occasioni interessanti su Amazon ce ne sono tantissime. Scegli la protezione per gli occhi che più ti piace, non rinunciare allo stile e alla sicurezza per far quadrare il prezzo! Ai super sconti ci pensa il colosso dell’e-commerce, che ti offre anche spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.